Shakira ensaya en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial 2026

Shakira ya calienta motores para el Mundial 2026. La cantante colombiana fue vista este martes durante los ensayos de la ceremonia inaugural en el estadio Azteca de Ciudad de México.

En videos compartidos en redes sociales se observa a la artista afinando detalles técnicos y musicales de la presentación que protagonizará el próximo jueves, durante el arranque oficial de la Copa del Mundo.

La participación de Shakira genera expectativa entre los aficionados al fútbol y seguidores de la cantante, debido a la histórica relación de la artista con los himnos mundialistas.

La colombiana interpretó anteriormente canciones oficiales de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, convirtiéndose en una de las voces más representativas de este tipo de eventos deportivos.

El Azteca se prepara para la inauguración

El estadio Azteca será escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica y también del show de apertura del torneo.

La ceremonia marcará el inicio del primer Mundial organizado de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el Azteca hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo.

Expectativa por el show de Shakira

Hasta la mañana de este martes 09 de junio del 2026 no se revelan detalles oficiales del repertorio, en redes sociales ya circulan imágenes de los ensayos y del montaje preparado para el espectáculo.

La presentación de Shakira será uno de los momentos más esperados de la inauguración del Mundial 2026.