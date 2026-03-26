Sebastián Beccacece: 'La FIFA debería revisar la sanción a Moisés Caicedo'

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante la rueda de prensa previa al partido que les enfrentará a la selección de Marruecos mañana en Leganés, Madrid.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo este jueves 26 de marzo del 2026 que la sanción de un partido de suspensión impuesta a su jugador Moisés Caicedo "debería revisarla" la FIFA.

"La sanción a Caicedo fue una tarjeta roja injusta (en las eliminatorias mundialistas sudamericanas ante Argentina), por lo que la FIFA deberá revisarla para saber si finalmente podemos contar con él", en el primer partido del próximo Mundial, señaló.

"Sería lógico que la sanción la cumpliera en las siguientes clasificatorias" y no en el Mundial, añadió. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) apeló la sanción, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Beccacece, dijo este jueves que los ecuatorianos que viven en España sienten más cerca su país a estar ellos en Madrid para disputar el partido amistoso de este viernes ante Marruecos en el estadio Metropolitano.

Bescacece afirmó que se sienten "muy cómodos" en una ciudad donde se respira "mucho fútbol" y que, desde que llegaron a Madrid, han sentido el "apoyo" de muchos ecuatorianos que viven en España.

"Los ecuatorianos que llevan mucho tiempo viviendo en Madrid están sintiendo la cercanía de su país y ese arraigo genera la sensación de sentirse cerca en un país tan acogedor. 'Y qué mejor que con tu selección", dijo el entrenador argentino.

En el partido de este viernes, de preparación para el próximo Mundial, espera "mucho color" en las gradas y un duelo "muy intenso".

Ecuador debutará en el Mundial el 15 de junio ante Costa de Marfil, en el grupo E, que completan Curazao y Alemania, y el técnico argentino confía en que su selección haga algo "histórico" en esta Copa del Mundo después de que en 2022 quedara eliminada en la fase de grupos.

"Tenemos mucho entusiasmo, pero tenemos que ser conscientes y bajarlo a la tierra para poder conseguir los objetivos que queremos", explicó.

La selección de Ecuador está inmersa en un relevo generacional y, al respecto, Beccacece señaló: "Estoy muy contento por lo que tenemos y por lo que vendrá, tenemos un gran talento juvenil".

El seleccionador ecuatoriano resaltó el "buen ambiente" que se respira en el equipo, algo "fundamental" para él. "Tener conexión emocional siempre nos da un plus en la vitalidad", subrayó.

"La familia ecuatoriana se construye día a día y los problemas los resolvemos como una auténtica familia", afirmó.