¿Qué necesita la Selección de Ecuador para clasificar a los dieciseisavos del Mundial?

Estadio Kansas City, Kansas City, Missouri, EE. UU. - 20 de junio de 2026. El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratación del segundo tiempo.

Para asegurar su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Ecuador necesita reaccionar de inmediato tras su tropiezo en el debut ante Costa de Marfil (1-0) y el empate ante Curazao (0-0). Bajo el nuevo formato de 48 selecciones, el margen de error se ha reducido, pero la Tri aún mantiene sus posibilidades.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece debe enfocarse en sumar los tres puntos en su partido restante del Grupo E ante Alemania, en el tercer partido del Mundial sabiendo que la clasificación se otorga a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros del torneo.

Pos. Selección PJ G E P GF GC Dif. Pts. 1 🇩🇪 Alemania 2 2 0 0 9 2 +7 6 2 🇨🇮 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 3 🇪🇨 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 🇨🇼 Curazao 2 0 1 1 1 7 -6 1

Para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Ecuador está obligada a buscar un resultado histórico frente a Alemania en la última fecha de la fase de grupos. Tras registrar un empate y una derrota en sus primeras presentaciones, el camino más directo para asegurar el pase sin depender de nadie es vencer al combinado europeo.

Una victoria frente a los teutones, que marchan con puntaje ideal, no solo catapultaría a La Tri a las 4 unidades, sino que prácticamente garantizaría su presencia en la siguiente ronda, ya sea como escolta del grupo o dentro del pelotón de los mejores terceros del torneo.

En caso de no conseguir el triunfo ante la potencia europea, el panorama se tornará complejo pero no imposible, abriendo el escenario de un empate frente a Alemania. Sumar una sola unidad en la jornada final dejaría a Ecuador con un total de 2 puntos en la tabla.

Bajo este panorama, la permanencia de La Tri en la Copa del Mundo quedaría supeditada a que Curazao venza o empate con Costa de Marfil, e inmediatamente se activaría la calculadora para evaluar la diferencia de goles y el rendimiento de los terceros lugares en el resto de los grupos del certamen, donde avanzar con solo dos puntos suele ser una apuesta de altísimo riesgo.

Por lo tanto, la clave del éxito para el equipo nacional radicará en el orden táctico y la efectividad ofensiva para contrarrestar el poderío de los alemanes. La Tri debe salir concentrada a cuidar su diferencia de goles actual y aprovechar la velocidad de sus extremos en transiciones rápidas.

En este nuevo formato de 48 selecciones, cada anotación cuenta de forma drástica; por ello, la propuesta futbolística en el cierre del Grupo E deberá equilibrar la urgencia de los tres puntos con la madurez defensiva para evitar cualquier descalabro que extinga el sueño mundialista.