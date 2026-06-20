Antonio Valencia acompaña a Ecuador en el Mundial 2026

El histórico capitán de la selección ecuatoriana, Antonio Valencia, estuvo presente en el estadio para acompañar a la Tricolor durante su compromiso frente a Curazao por la fase de grupos del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista expresó su emoción por vivir el encuentro y agradeció la oportunidad de estar presente en la cita mundialista.

"Gracias a Dios, gracias a Telemundo por darme la oportunidad de vivir esta emoción, gracias, gracias a la vida. Vamos Ecuador", escribió Valencia junto a imágenes desde el escenario del partido.

La presencia del exjugador del Manchester United no pasó desapercibida entre los aficionados ecuatorianos, quienes lo reconocen como uno de los referentes más importantes en la historia reciente de la selección nacional.