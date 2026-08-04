Ruth Medina, hermana de uno de los niños de Las Malvinas, está reportada como desaparecida

Ruth Medina Lajones, hermana de uno de los cuatro niños de Las Malvinas, está desaparecida desde el miércoles 29 de julio de 2026.

Ruth Medina Lajones, una adolescente de 16 años, está reportada como desaparecida. Ella es la hermana de Steven, uno de los cuatro niños de Las Malvinas.

Según el registro del Ministerio del Interior, Ruth fue vista por última vez el 29 de julio de 2026 en el sector Las Malvinas Sur, en Guayaquil.

Según las primeras investigaciones, la joven salió en dirección a su colegio, ubicado en el barrio Las Malvinas, alrededor de las 13:00.

Al momento de su desaparición vestía el uniforme escolar, compuesto por blusa y falda de color azul.

En la página de desaparecidos del Ministerio del Interior consta las características físicas de la ecuatoriana. Es de contextura gruesa, tiene ojos cafés, cabello negro. Mide 160 centímetros y pesa 145 libras.

Ruth también participó en los pedidos de justicia por la muerte de su hermano menor. Su familia pide ayuda a las autoridades para localizarla.

Cifras de desaparecidos

Las cifras del Ministerio del Interior reflejan la magnitud de esta problemática en el país. Entre enero y julio de 2026 se reportaron 4 341 personas desaparecidas.

De ese total, 3 570 fueron localizadas, con o sin vida, mientras que 700 casos continúan en investigación.

Los datos oficiales también muestran que los adolescentes son el grupo más afectado. En lo que va del año se han registrado 2 164 denuncias de desaparición de menores entre 12 y 17 años, lo que representa cerca de la mitad de los casos reportados a escala nacional.