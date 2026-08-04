Choque de automóvil deja sin luz a varios barrios del sur de Quito este martes 4 de agosto

Fuerte choque destruye postes y deja sin luz al sur de Quito

Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026 provocó daños en postes y redes eléctricas, lo que ocasionó cortes de energía en más de cinco sectores del sur de Quito.

Personal de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) desplegó equipos para recuperar el servicio.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 03:40 en el sector de la avenida Maldonado y Alonso de Ángulo, donde un accidente de tránsito afectó la infraestructura eléctrica.

Como consecuencia, varios barrios quedaron sin suministro mientras se ejecutaban las labores de reparación.

Trabajos para recuperar el servicio

La Empresa Eléctrica Quito informó que su personal operativo realizó maniobras para restablecer la energía en la mayor parte de las zonas afectadas.

Sin embargo, hasta las 07:30 de este martes continuaban las intervenciones en los sectores donde los daños fueron mayores.

Barrios que aún presentan afectaciones

De acuerdo con la EEQ, los trabajos se concentraban en los sectores de:

Juan Camacaro

El Canelo

Juan Lagos

Antonio de Carranza y sus alrededores.

Las cuadrillas permanecían en el lugar reemplazando la infraestructura afectada para normalizar el servicio eléctrico.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la Empresa Eléctrica Quito para conocer el restablecimiento total del servicio eléctrico.