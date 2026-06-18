Tabla de posiciones finalizada la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jugadores de la Selección de México en el Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio empieza la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con los partidos correspondientes a los Grupos A y B. Tras el debut de las 48 Selecciones, cada una sabe lo que debe hacer para continuar en competencia.

A continuación, la tabla de posiciones de los 12 grupos del Mundial 2026.

Posiciones Mundial 2026 Copa Mundial · 2026 Posiciones Equipo Pts PJ G E P GF GC DG

Según el reglamento de la FIFA, solo 32 de las 48 Selecciones avanzarán a la siguiente fase de esta edición de la Copa Mundial. Es decir, pasarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de la competencia.

Para determinar quiénes ocupan esos ocho puestos, la FIFA se basará en los siguientes criterios de desempate: