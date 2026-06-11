El tren 7 de Nueva York se llena de colores ecuatorianos en homenaje a migrantes

Ecuador recorre las calles de Nueva York en el tren 7

Los colores de la bandera de Ecuador aparecieron en el emblemático tren 7 de Nueva York como parte de un homenaje a la comunidad ecuatoriana que vive en Queens y otros sectores de la ciudad.

Las imágenes del vagón decorado con amarillo, azul y rojo comenzaron a viralizarse en redes sociales y generaron reacciones de orgullo entre migrantes ecuatorianos.

Un símbolo de la comunidad ecuatoriana en Queens

El tren 7 es una de las líneas más representativas de Queens, distrito donde reside una de las comunidades ecuatorianas más grandes fuera del país.

Durante años, el sector se convirtió en un punto clave para la migración ecuatoriana en Estados Unidos y escenario de celebraciones culturales, desfiles y eventos comunitarios.

Diversos medios locales y organizaciones han destacado históricamente la fuerte presencia ecuatoriana en Nueva York, especialmente en barrios como Jackson Heights y Corona.

Orgullo ecuatoriano en Nueva York

La iniciativa fue interpretada por muchos usuarios como un reconocimiento al aporte cultural y social de los ecuatorianos en la ciudad.

En redes sociales, decenas de personas compartieron fotografías y videos del tren decorado con mensajes de orgullo migrante y apoyo a la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos.