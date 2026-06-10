DNA es el himno oficial del Mundial 2026: FIFA lo presentará en México

DNA es el himno oficial del Mundial 2026. La FIFA lo dio a conocer este miércoles 10 de junio de 2026, un día antes de su inauguración.

El tema es una producción que junta la voz del tenor italiano Andrea Bocelli, el DJ francés David Guetta, la rapera estadounidense Megan Rhee Stallion y la surcoreana EJAE.

La canción será presentada en la ceremonia inaugural en el estadio Azteca, en México, el jueves antes del primer partido.

"Esto es más que un simple juego, es nuestro ADN", dice la canción que puede guardarse previamente en línea.

Este tema funde tendencias de diferentes generaciones y sonidos contemporáneos al son de la música electrónica.

DNA se suma a otros temas como el popular Dai Dai, de Shakira, que ya acumula millones de reproducciones en la víspera del Mundial más numeroso de la historia.