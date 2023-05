Ñañas y Dragonas IDV enfrentadas por transferencia de futbolistas

El fallo a favor de las futbolistas Karen Páez y Maireth Pérez en una demanda laboral presentada contra el club Ñañas, generó múltiples reacciones del equipo femenino ecuatoriano, pero esta situación salpicó a las Dragonas IDV.

La presidenta del Club Ñañas, Fernanda Vásconez, publicó un video este viernes 19 de mayo, donde explicó las razones de la salida de siete jugadoras del equipo que consiguieron el título de la Superliga en 2022.

«Hoy enfrentamos el momento más duro de nuestra historia. Momento que definirá nuestro futuro y posiblemente también los que suceda a partir de hoy marque un precedente para los clubes femeninos que trabajan frente a un sistema opresor, un sistema que desprotege a los clubes del fútbol femenino, un sistema en el que no existen derechos de formación, donde no existen fechas de pego y respuestas por parte de la entidad que nos regula, mismas deudas que son capaces que quebrar a nuestros clubes», así inició su pronunciamiento Vásconez.

‘Nuestro pecado fue ser campeonas’

En un extenso video reveló que la denuncia no solo se trata de dos jugadores sino de tres y que actualmente Ñañas se encuentra con la posibilidad de descender pese al gran esfuerzo que han realizado para conseguir sus hazañas. Además, dijo que su peor pecado fue quedar campeón ante el Independiente del Valle en su casa.

«La razón de esta últimos en la tabla es clara. Nos quitaron siete jugadoras y el cuerpo técnico. Estamos empezando prácticamente de nuevo. Nuestro trabajo , nuestro proceso de tantos años ahora se encuentra en el Independiente del Valle», señaló. No obstante, pidió a la hinchada que no culpe a las jugadoras que salieron del club pues cada una de ellas vio por su futuro ante una propuestas que el Club Ñañas no podía competir.

También cuestionó la salida de Karen Páez y Mayreth Pérez al afirmar que su agente tiene una relación directa con «los rayados» y eso fue clave para que ellas se despidieran del club, pese a tener un contrato en el que consta la temporada 2023. Asimismo, aseguró que cumplieron con el pago de sus sueldos.

Vásconez reveló que en el Independiente le aseguraron que se llevaría a más jugadores y que su defensa ante la demandan en la FIFA no es posible porque no cuentan con la capacidad económica para hacerlo. «No sabíamos que parte del fútbol o ganar una copa era defenderse legalmente en la FIFA o un club tan grande como lo es Independiente del Valle», señaló.

Finalmente, pidió a las autoridades deportivas del fútbol respeto para los clubes que realizan un gran esfuerzo, dedicación e inversión.

Dragonas responde

A través de un comunicado, Dragonas IDV respondió a las acusaciones de Fernanda Vásconez y dijo que las jugadoras y el cuerpo técnico llegaron libres. Además, asegura que dos rescindieron contrato por falta de pago de su club y en un solo caso se pagó una cláusula de rescisión por traspaso de una

futbolista.

«Independiente del Valle reafirma su compromiso con el Fútbol Ecuatoriano y se ratifica en que ha

cumplido y seguirá cumpliendo a cabalidad con los estamentos legales y las normas de la Federación

Ecuatoriana de Fútbol, CONMEBOL Y FIFA», enfatizó.

De igual manera, dijo que en Independiente del Valle se trabaja para «reducir las distancias y las desigualdades» y respetan «los procesos, esfuerzos y resultados de todos los clubes».

