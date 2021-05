Natasha Pérez como Yolanda Saldívar: “No me reconocí”

La primera vez que se vio en pantalla como la asesina convicta Yolanda Saldívar, la actriz venezolana Natasha Pérez dice que apenas se reconoció. Dos horas de maquillaje, unos kilos (libras) de más y un tono de voz más agudo fueron sólo parte de su transformación para interpretar a la asesina de Selena Quintanilla en “Selena: The Series” (“Selena: la serie”) de Netflix.

“Yo misma me sorprendí”, dijo Pérez en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Los Ángeles, donde reside. “Sí veo a veces mis expresiones, pero en su mayoría traté de ser lo más fiel que pude a lo que vi para tratar de contar la historia de la mejor manera posible”.

Además de los cambios físicos — que también incluyeron manchas en la cara para hacerla lucir mayor y agacharse en algunas escenas para que no se notara que era más alta que Christian Serratos, la actriz protagónica (en la vida real Selena era más alta que Saldívar) — Pérez se dedicó a hacer “mucha, mucha, mucha investigación”.

La “actriz de método”, como se definió, en un principio preguntó si tendría la posibilidad de entrevistar a Saldívar, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de la cantante en 1995. La exenfermera de Texas presidía el club de fans de Selena cuando le disparó a muerte durante una discusión. La estrella del tex-mex tenía 23 años y estaba en la cima de su carrera.

“Por sensibilidad a la familia, por lo delicado, decidimos mejor no sacudir el avispero”, contó Pérez, quien dijo haber conseguido suficiente material en internet y archivos de la Biblioteca Pública de Los Ángeles para prepararse, incluyendo entrevistas y reportes de prensa de la época.

La trayectoria de Pérez se remonta a su infancia en Caracas, cuando a los cinco años se inició en el teatro de su tío. La también cantautora y locutora ha escrito canciones para series como “Sneaky Pete” y “Entourage” y jingles para comerciales, y doblado populares programas al español, incluido su propio personaje en “Selena: The Series”.

En el cine quizás su película más conocida es “Lady in the Water” (“La dama en el agua”) de M. Night Shyamalan, donde dio vida a una de las cinco hermanas que habitan con su padre el complejo donde transcurre este thriller psicológico.

Pero la sobrina de humoristas se identifica más como una actriz de comedia, y de hecho venía de aparecer en una emblemática cuando llegó al rodaje de “Selena”: “Curb Your Enthusiasm” de Larry David.

“Lo bueno es que no han matado a mi personaje”, dijo entre risas sobre Matilde, la nueva empleada de los David. “Esperemos que siga en la siguiente (temporada) porque quedé trabajando con la familia, entonces estamos ahí pendientes de volver”.

“Yo me imagino que esto (de ‘Selena’) también ayudará a animar a Larry a que de repente me llamen un poquito más”, agregó entusiasmada. “Puedo decir que me encantó trabajar con Larry David. La improvisación es lo mío, la comedia es lo mío. Lo llevo en la sangre”.