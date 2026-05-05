Transportistas hacen huelgas y bloquean carreteras en Bolivia por crisis de combustibles

Imagen de un boqueo en el sector de Caihuasi, el pasado 23 de mayo (imagen referencial)

Transportistas iniciaron este martes un paro nacional en Bolivia, con bloqueos en más de 70 puntos de las carreteras y suspensión del servicio público en varias ciudades, en protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles.

La medida afectó la movilidad en La Paz, El Alto, Sucre, Cochabamba y Oruro, donde buses, minibuses y taxis dejaron de operar.

El dirigente de los choferes, Lucio Gómez, afirmó que la protesta responde al “incumplimiento de todos los acuerdos” por parte del gobierno, mientras exigen garantizar el abastecimiento regular y la calidad del combustible.

Los transportistas aseguran que gasolina contaminada ha dañado miles de vehículos en los últimos meses, una situación que las autoridades han reconocido, aunque sin una solución definitiva.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre con la promesa de resolver la crisis, eliminó subsidios en diciembre, pero aún enfrenta dificultades para estabilizar el suministro en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El paro fue declarado como “escalonado” y se extenderá progresivamente hasta que el gobierno atienda las demandas del sector.