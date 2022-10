Neisi Dajomes brilla cada vez que pisa la lona de las competencias de halterofilia. Muestra de ello fue su victoria este miércoles 5 de octubre de 2022 en Asunción, Paraguay, donde se colgó una nueva medalla de oro e impuso nuevos récords, esta vez en los Juegos Sudamericanos.

Dajomes compitió en la categoría 87 kilogramos, levantando 250 kg en total. Los números de la campeona olímpica provocaron los aplausos de los asistentes: 135 kg en el envión, 115 kg en arranque, lo que significó un nuevo récord sudamericano.

¡ORO PARA ECUADOR!

Neisi Dajomes le entrega la séptima medalla de oro al país, al consagrarse campeona suramericana en la división 87 Kg., con nuevo récord, tras levantar un total de 250 Kg. (115 arranque y 135 envión).@asu2022oficial

¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/31q8OQbRRA — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 5, 2022

“Realmente ahora mismo estoy enfocada en el campeonato del mundo (de halterofilia), por esa razón no hice más de lo que están acostumbrados a ver en las competencias. No es por ninguna molestia ni mucho menos”, declaró Neisi Dajomes. Hablando del cambio de categoría, la pesista ecuatoriana dijo que ‘le está costando’, pero confía en llegar al peso y masa muscular con la dieta programada en su entrenamiento.

La última vez que Dajomes conquistó el podio en una competencia internacional fue a finales de julio de 2022. Allí posó sobre sus hombros tres medallas de oro dentro del Campeonato Panamericano de Colombia, en Bogotá.

¡Angie Palacios se colgó el oro en 76 kg!

El martes 4 de octubre fue de fiesta para la pesista Angie Palacios, quien avanza firme en su ciclo olímpico hacia París 2024. La hermana menor de Neisi Dajomes se consagró campeona en los Juegos Suramericanos de Asunción al levantar 113 kilogramos en el arranque y 134 kilogramos en el envión para un total olímpico de 247 kilogramos, siete kilos más que su inmediata perseguidora, la colombiana Mari Leivis Sánchez.

“Me siento muy feliz, agradecida con todas las personas que me han apoyado. Me he sentido muy bien, todo este tiempo nos hemos venido preparando para cumplir en la plataforma y lo hemos logrado”, expresó Palacios.

Durante este año, Palacios obtuvo una medalla de oro y una de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y se consagró doble campeona en el Panamericano de Pesas.

🔥💪🏽🏋🏽‍♀️🥇🇪🇨 Quinto 🥇 tricolor con Angie Palacios en los 76kg en el levantamiento de pesas de los #JuegosSuramericanos . Se tomó revancha de los bolivarianos. Esta vez levantó 247kg en el total con abrumadora solvencia. Angie sigue creciendo imparable. 🎉💪🏽🏋🏽‍♀️🥇🇪🇨 pic.twitter.com/B6F9FJzNHc — Alfonso Laso Ayala (@Alfonso_Laso) October 4, 2022

¡Lisseth y Dixon de oro!

Otra halterista que brilló en los Sudamericanos 2022 fue Lisseth Ayoví. La tricolor de 24 años se coronó campeona en la categoría +87 kg este miércoles 5 de octubre. Su total olímpico fue de 265 kilogramos, levantando 115 kilogramos en el arranque y 150 kilogramos en el envión, otro récord suramericano.

REACCIONES🗣



Lisseth Ayoví muy contenta tras imponer nuevo récord sudamericano en la categoría +87 kg de levantamiento de pesas



Felicitaciones Campeona!! #Asu2022 pic.twitter.com/w5LuyNSsjX — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 5, 2022

Completando la jornada de este miércoles, Dixon Arroyo obtuvo la máxima presea máxima en el levantamiento de pesas, categoría +109 kilogramos. La tercera medalla de oro del día se la llevó el tricolor levantando un total olimpico de 372 Kilogramos: 175 en arranque y 197 en el envión.

¡NOVENO ORO TRICOLOR!



Levantamiento de Pesas cierra la jornada entregándole al país su tercer oro del día, esta vez con el título suramericano en @asu2022oficial de Dixon Arroyo en la división +109 Kg. levantando un total de 372 Kg. (175 arranque y 197 envión).@asu2022oficial pic.twitter.com/AzN2OQjExH — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 5, 2022

Al iniciar la semana, los pesistas ecuatorianos Iván Escudero y Jair Reyes también alcanzaron un lugar en el podio suramericano. Ambos sumaron medallas de plata en las categorías 67 kg y 81 kg, respectivamente.

Con estas nuevas medallas, Ecuador sube de puesto en el medallero de los Juegos Suramericanos de Asunción, que se disputan del 1 al 15 de octubre de 2022. El equipo ecuatoriano se encuentra quinto con nueve medallas de oro, tan solo una menos que Venezuela con 10 preseas.

Brasil lidera la competencia con 45 oros y le sigue Colombia con 30.

Con información de | Comite Olímpico Ecuador/