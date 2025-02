Actualizado 11:00

Un niño de 12 años fue víctima de una brutal agresión por parte de sus compañeros al interior de un plantel educativa fiscal de Quito. Él se encuentra hospitalizado por una neumonía tóxica desde hace seis días.

El Ministerio de Educación investiga el caso y brinda la ayuda correspondiente al menor de edad y su familia.

Yolanda, su madre, contó a Teleamazonas que la agresión ocurrió el jueves 30 de enero del 2025. El niño junto a sus otros compañeros se encontraban solos en el aula cuando empezaron a jugar con espuma de carnaval.

En un momento determinado los estudiantes colocaron la espuma al interior de la boca del menor de edad, provocándole severas afectaciones en su salud, detalló la madre.

«En el curso se han puesto a jugar y a mi hijo le han puesto espuma de carnaval en la boca. Estaba convulsionando muy fuerte. Me tocó llamar a la ambulancia para que mi hijo sea trasladado a una casa de salud y reciba los primeros auxilios«, señaló.

De acuerdo al testimonio, el niño se quedó sin respiración y fue diagnosticado con una neumonía tóxica, una inflamación de los pulmones o dificultad respiratoria por la inhalación de vapores químicos o por aspirar y ahogarse con ciertos químicos .

Por ello, estuvo en cuidados intensivos durante cinco días. Hasta este martes, 4 de febrero del 2025, el estudiante se recuperaba favorablemente y es tratado con medicación para epilepsia, pero todavía tiene secuelas, entre ellos problemas respiratorios.

Su madre pide que el caso se investigue a profundidad y se identifiquen a los responsables, pues la agresión ocurrió cuando se encontraban sin el cuidado de ningún docente por alrededor de dos horas.

«Si mi hijo se recupera, yo no vuelvo a dejarle en la institución. Yo no tengo confianza que a mi hijo nuevamente me agredan o le hagan algo «, agregó.

Además, la mujer denunció que este no es el único caso que alarma a los padres de familia, pues se han reportado robos, peleas y amenazas a estudiantes.

Por su lado, Patricio Moreno, subsecretario de Educación, indicó que se activaron los protocolos tras la denuncia de la madre y se está dando el acompañamiento correspondiente. Asimismo, instó a denunciar los casos para actuar oportunamente.

