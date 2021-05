Nuestro Rock

Aunque usualmente la gente piensa en inglés cuando hablamos de rock, la verdad es que el rock en nuestro idioma no tiene nada que envidiarle a los gringos.

El rock en español es una bestia única: por un lado tiene elementos claramente inspirados por la música al norte de la frontera, como el sonido funk de Los Amigos Invisibles y ese toque de ska que cargan bandas como La Mosca Tse-Tse en sus canciones. Pero por el otro lado hay estilos y temas que solo aplican a Hispanoamérica.

¿Cómo no sentirse relacionado con la crítica social de Los Prisioneros cuando cantan “por qué no se van del país”, cómo no enamorarse con el estilo único de Zoé en canciones como Soñé , cómo no sentir la energía de Los Enanitos Verdes, cómo no cantar junto a Molotov cuando le ponen su estilo mexicano a Frijolero ?

Rock en español

El rock en nuestro idioma es un género tan grande, con tantos ritmos y temas y exponentes que, por supuesto, teníamos que hacerle una playlist que sirva como punto de entrada a este mundo tan amplio.

Y por supuesto, tenemos algunas de las mejores canciones del maestro Calamaro y del rock en español en esta lista de reproducción. ¿Qué espera para dejarse llevar por el poder de este género en nuestra propia lengua?

Escuche esta playlist en:

