Reportan vandalismo en Parque Urbano Cumandá de Quito

El Municipio de Quito informó que la noche del 17 de abril de 2026 se registraron actos de vandalismo en el Parque Urbano Cumandá, que ocasionaron daños en parte de su infraestructura.

Según el comunicado emitido a través de la Secretaría de Cultura, las autoridades lograron identificar plenamente a los presuntos responsables gracias a los protocolos de seguridad implementados en el lugar.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las instancias correspondientes para su trámite legal.

La entidad municipal expresó su rechazo a este tipo de acciones que afectan espacios culturales y comunitarios de acceso libre, destinados a la convivencia ciudadana.

Además, reiteró su compromiso de continuar trabajando por el cuidado y recuperación de los espacios públicos en la ciudad.