Instalan audiencia de juicio por caso 'Blanqueo Fito' en Quito

Caso Blanqueo Fito: La Fiscalía presentó su alegato inicial contra los procesados en esta causa.

En el Complejo Judicial Norte de la capital se instaló la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas procesadas por el presunto delito de lavado de activos, dentro del denominado caso “Blanqueo Fito”.

La Fiscalía General del Estado inició la diligencia con la presentación de su alegato de apertura, en el que expuso su teoría del caso y anunció la presentación de pruebas.

Según la entidad, la investigación se originó a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico por movimientos financieros inusuales e injustificados.

Durante su intervención, Fiscalía sostuvo que alias “Fito” habría estructurado un entramado familiar para aparentar la legalidad de activos de presunto origen ilícito.

Tras la exposición de los argumentos de todas las partes procesales, el Tribunal dispuso un receso hasta las 16:00. Posteriormente, se reinstaló la audiencia y Fiscalía comenzó con la práctica de su carga probatoria dentro del juicio.