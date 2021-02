Olmedo no pudo jugar su primer partido de la LigaPro 2021

1 1

Hoy estaba fijado como el día que iniciaba el torneo ecuatoriano 2021 y el primer partido del mismo tenía que ser entre Universidad Católica y Olmedo.

Pero el encuentro no se jugó y no por la lluvia o por la pandemia, sino que el Olmedo de Riobamba no habilitó a los jugadores titulares para enfrentar al Trencito.

La razón por la que Olmedo no pudo inscribir a sus jugadores para el partido es que el conjunto de Riobamba no habría cumplido con el reglamento económico de la LigaPro.

“No tenemos los carnets, no podemos jugar por ese motivo, queremos pedir disculpas a Universidad Católica porque ambos queríamos jugar. Recién a las 12 me dijeron que solo teníamos 11 jugadores habilitados y 3 de ellos están en Riobamba”, dijo Pablo Trobbiani, entrenador del Olmedo.

El DT de Olmedo apenas se enteró al mediodía de hoy, 19 de febrero de 2021, que no podrían jugar, pero a pesar de ello legaron hasta la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa. Los jugadores del ciclón se mostraron sorprendidos por lo sucedido.

#Es la primera vez que me pasa algo así en todos mis años de carrera», dijo el experimentado delantero Jaime Ayoví, uno de los fichajes estrellas de este año en Olmedo.