Este viernes 7 de abril de 2023 arranca la fecha cinco de la LigaPro en la ciudad de Machala. Orense jugará de local ante el Deportivo Cuenca, en el estadio 9 de Mayo, a las 19:00.

El campeonato ecuatoriano de fútbol continúa con una nueva jornada en la que el partido más atractivo será del campeón. Aucas recibe a Emelec en el estadio de Chillogallo, mientras que El Nacional y Universidad Católica también disputarán un encuentro interesante en la capital.

Orense abrirá la fecha tras un arranque positivo, ya que es cuarto en la tabla general de ubicaciones y viene de una victoria ante Guayaquil City. El pasado 2 de abril, con goles de Andy Burbano, Rodrigo Rivas y Dany Coronel, los de Machala superaron a los ‘ciudadanos’, que descontaron con un doblete de Miguel Parrales.

Mientras tanto, los ‘morlacos’ llegan a este partido tras ser goleados 3-0 por el Técnico Universitario el pasado fin de semana. Los tantos del encuentro los marcaron Alexander Bolaños y Jean Carlos Blanco, que anotó por duplicado. Al minuto 24 salió expulsado el argentino nacionalizado ecuatoriano, Sergio López, quien no estará disponible para enfrentar a Orense.

La fecha cinco del torneo se disputará entre este viernes 7 y lunes 10 de abril. La jornada contará con un partido el viernes, tres el sábado y otros tres el domingo. Barcelona cerrará la fecha ante Cumbayá, el lunes, en un partido que se movió por la participación de los ‘toreros’ en la Copa Libertadores.

Los encuentros de la fecha

Viernes 7 de abril

– Orense vs. Deportivo Cuenca, a las 19:00 (Estadio 9 de Mayo)

Sábado 8 de abril

– Gualaceo vs. Técnico Universitario, a las 13:00 (Estadio Municipal Jorge Andrade Cantos)

-El Nacional vs. Universidad Católica, a las 15:30 (Estadio Rumiñahui)

-Independiente del Valle vs. Delfín, a las 18:00 (Estadio Banco Guayaquil)



Domingo 9 de abril

-Mushuc Runa vs. Libertad, a las 13:00 (Estadio Mushuc Runa)

-Guayaquil City vs. Liga de Quito, a las 15:30 (Estadio Christian Benítez)

-Aucas vs. Emelec, a las 18:00 (Estadio Chillogallo)

Lunes 10 de abril

Barcelona vs. Cumbayá, a las 19:00 (Estadio Banco Pichincha)

📍Así se jugará la Fecha 5️⃣ – Fase 1️⃣ de la LigaPro Bet593⚽️✍⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀#LigaProBet593 🇪🇨💯 pic.twitter.com/xx7OKTKEOl — LigaPro (@LigaProEC) April 6, 2023

