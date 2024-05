Los deliciosos panes de yuca han alcanzado un reconocimiento internacional al ser incluidos entre los diez mejores panecillos del mundo, según el ranking de Taste Atlas. Este hecho se conoció este lunes 13 de mayo del 2024.

En Ecuador es tradicional acompañar estos panes de yuca, populares por su exquisito sabor y textura, con un vaso de yogurt. También se los come en el desayuno o como aperitivo.

El pan de yuca es una creación que combina harina de yuca, huevos y queso. Se forman pequeñas bolitas de masa y se hornean. Estos panes son populares en Ecuador y en Colombia,

