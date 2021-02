0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 35 Segundos

Le traemos la mejor selección de música para ponerle ritmo y groove a esos quince minutos del día en los que paseamos con nuestro mejor amigo.

Si hubo un ganador en el 2020 fueron nuestros perros: los compañeros fieles que siempre nos extrañaban cuando nos íbamos al trabajo y que siempre estaban de humor para jugar, sin importa la hora, ahora tenían a sus mejores amigos en casa 24/7, trabajando desde sus sofás con una mano y acariciándolos con la otra.

Las mascotas se vieron repentinamente abrumadas por la atención y los videos que sacábamos de ellas y sus peculiaridades a lo largo del día.

De repente, todos los miembros de la familia se peleaban por salir con el perrito de la casa.

Y, en medio de esos meses de cuarentena y aislamiento (que siguen, realmente), de verdad aprendimos a apreciar esos minutos que salimos a pasear por las calles vacías con nuestro mejor amigo.

Pasea a tu perro con estilo

Así que, para ponerle más diversión y algo de groove a estos minutos de aire libre, les traemos una playlist que hará ese cuarto de hora el momento más movido del día.

Dese la oportunidad de improvisar algunos pasos y moverse junto a su mascota al ritmo del funk de Parliament, no tema a cantar en voz alta las icónicas letras de I’m coming out de Diana Ross.

Deje que su cadera se enloquezca con el irresistible ritmo de Jungle boogie de Kool & The Gang. ¡Estamos seguros de que ni su mascota se podrá contener a moverse a su ritmo!

No hay mejor compañero de baile que nuestro perro, y no hay mejor momento para dejarse llevar por la alegría del disco y el funk que esos momentos al aire libre en la mañana. ¿Entonces por qué no dejarse llevar por el ritmo de esta imperdible playlist?

Escuche esta playlist en:

