Alfanet se consagra como la red más veloz y mejor valorada del Ecuador junto a Ookla®

La ciudad de Quito fue el escenario de una noche histórica para las telecomunicaciones en el país. En un evento que reunió a líderes de la industria, colaboradores y directivos, Alfanet celebró oficialmente la entrega de los premios Speedtest Awards™, otorgados por Ookla®, tras ser reconocida como la red fija más rápida y con la mejor puntuación de los usuarios en Ecuador.

Un hito basado en la perseverancia

Lo que hoy se consolida como un referente tecnológico nacional tuvo sus raíces hace 14 años en un proyecto académico. El evento permitió recordar los inicios de la compañía, que nació como la tesis de grado de Juan Carlos Gualotuña, quien, con visión y el respaldo fundamental de Johana Zambrano, decidió transformar una idea en una solución de conectividad real para miles de familias.

Uno de los momentos más emotivos de la reseña histórica fue el reconocimiento al crecimiento exponencial de la empresa durante la pandemia. En una época donde la conexión era una necesidad vital, el liderazgo de Juan Carlos fue determinante, trabajando personalmente en la instalación y expansión de la infraestructura, incluso en las situaciones más desafiantes, para garantizar que la calidad del servicio alcanzara estándares de excelencia internacional.

La voz del liderazgo

Durante su intervención, Juan Carlos Gualotuña, CEO de Alfanet, compartió una reflexión profunda sobre este camino que inició en El Carmen y que hoy se extiende con fuerza por todo el territorio:

"Este reconocimiento es el resultado de decisiones, procesos y personas que lo hacen posible. En este camino, hemos aprendido que lo peor que puede pasar es que fracasemos en el intento y tengamos que volver a empezar; al final, nada fue pérdida, todo fue parte del proceso que nos trajo hasta aquí." Juan Carlos Gualotuña, CEO de Alfanet

Alfanet Business: Soluciones corporativas con alcance nacional

La excelencia de la red también se refleja en la sólida presencia de Alfanet Business, que hoy se consolida como el aliado estratégico para el sector corporativo. Con un despliegue que ya alcanza todo el territorio nacional, Alfanet Business garantiza que las empresas ecuatorianas cuenten con el respaldo de la red más veloz y estable del mercado, integrando soluciones de Internet Dedicado, Servicios Cloud, Ciberseguridad entre otros; para permitir una operatividad de clase mundial en cualquier punto del mapa.

Alianza internacional y reconocimiento al talento

La velada contó con la presencia de Lourenco Franchetti y Juan Manuel Fleitas, representantes de Ookla®, quienes hicieron la entrega oficial de los Speedtest Awards™. En este acto, Alfanet recibió los dos reconocimientos más importantes del sector: "Internet más rápido" y "Mejor valorado por los usuarios". Estos galardones destacan la rigurosidad técnica de los datos recolectados a través de millones de pruebas realizadas por los propios clientes, validando nuestro liderazgo en rendimiento y satisfacción en todo el Ecuador.

Una noche de invitados especiales

El encuentro cerró con un espacio de networking entre los asistentes e invitados importantes, quienes disfrutaron de una velada que no solo celebró trofeos, sino el fortalecimiento del ecosistema digital del Ecuador. Entre los presentes se encontraban destacadas figuras del sector tecnológico, aliados estratégicos y miembros clave de la comunidad de telecomunicaciones, quienes fueron testigos de cómo Alfanet continúa redefiniendo los límites de la velocidad en el país.