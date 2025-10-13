Fundación el triángulo: Gran día 2025, una gran causa

El próximo 17 de octubre, Ecuador vivirá una jornada solidaria de gran relevancia: el Gran Día de McDonald’s, campaña nacional que destina el valor de cada Big Mac a organizaciones que trabajan por la inclusión y el bienestar social.

En la edición 2025, los fondos recaudados beneficiarán a 160 niños y jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación El Triángulo, institución que desde hace más de 30 años desarrolla programas de formación con el objetivo de generar oportunidades reales de inclusión.

Meta 2025

La meta de este año es alcanzar la venta de 20 000 tickets de Big Mac, cada McCombo tiene un valor de USD 6,80.

Fechas clave

Preventa de tickets: Disponible desde este momento.



Canje de tickets: Del 13 al 17 de octubre.

Gran Día: 17 de octubre de 2025, el día más solidario del año.

Formas de apoyar

Adquirir tickets en preventa, tanto individuales como corporativos.

Motivar a colaboradores, clientes y aliados a participar en la campaña.

Sumarse como empresa aliada para multiplicar el impacto social.

Información de contacto

Para la adquisición de tickets o más información sobre alianzas corporativas:

✉️ info@fundacioneltriangulo.org

🌐 www.fundacioneltriangulo.org