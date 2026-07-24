Trump dice que Venezuela no está preparada para tener elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes 24 de julio a periodistas que Venezuela no estaba preparada para celebrar elecciones, pero agregó que el país había logrado grandes avances bajo el mandato de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.

El mes pasado, el partido gobernante y miembros de la oposición se reunieron por primera vez desde que ambas partes firmaron un acuerdo para celebrar elecciones presidenciales en 2024.

Trump: "Delcy hace un trabajo fantástico"

El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de amañar los comicios, fue detenido por las fuerzas estadounidenses en enero. Washington mantuvo al Gobierno en el poder sin anunciar planes para celebrar elecciones libres.

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente preparados para ellas, pero vaya, se ha avanzado mucho. Delcy está haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump agregó que, cuando el país esté preparado para las elecciones, "estaremos muy de cerca supervisando todo el proceso".