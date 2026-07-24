Celulares, laptops, trigo... estos son los productos que llegarán sin arancel a Ecuador tras el TLC

Ecuador y Canadá firmaron un Tratado de Libre Comercio este viernes 24 de julio de 2026.

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá no solo beneficiará a las exportaciones ecuatorianas. Una vez que el acuerdo entre en vigencia, decenas de productos canadienses podrán ingresar al mercado nacional con arancel cero, entre ellos celulares, laptops, medicamentos, fertilizantes y trigo.

El acuerdo comercial fue suscrito el viernes 24 de julio de 2026 en Ottawa, tras más de un año y medio de negociaciones entre ambos países. Aunque sus beneficios no serán inmediatos, pues aún deben completarse los procesos internos de ratificación.

El tratado contempla la eliminación progresiva de aranceles para bienes de consumo, insumos industriales y productos tecnológicos. ¿

Productos que llegarán desde Canadá con arancel 0

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, entre los productos que ingresarán al Ecuador con arancel cero constan:

Celulares

Laptops

Productos farmacéuticos

Trigo para la elaboración de balanceados

Productos de limpieza

Fertilizantes

Módems y enrutadores de red

Drones

Vehículos de carga para uso industrial

Artículos y materiales para cultura física o gimnasia

La reducción de aranceles busca facilitar el acceso de las empresas ecuatorianas a maquinaria, tecnología e insumos utilizados en procesos productivos, además de ampliar la oferta de bienes disponibles para los consumidores.

Canadá es uno de los principales destinos para productos ecuatorianos como camarón, cacao, banano, flores y atún. En 2025, el comercio bilateral de mercancías entre ambos países alcanzó aproximadamente 2.000 millones de dólares canadienses.

Por su parte, las exportaciones canadienses hacia Ecuador se concentran principalmente en cereales, combustibles minerales, aceites y fertilizantes, productos que tendrán mayores facilidades comerciales con la entrada en vigencia del acuerdo.

El tratado protege productos sensibles ecuatorianos

El Ministerio de Producción ha señalado que el acuerdo también incluye mecanismos de protección para sectores considerados sensibles de la economía ecuatoriana. Un total de 227 productos agrícolas fueron excluidos del proceso de liberalización comercial.

Entre ellos se encuentran el arroz, maíz, leche, carne y azúcar, con el objetivo de evitar afectaciones a la producción nacional.

Mientras tanto, el 99,6% de la oferta exportable ecuatoriana podrá ingresar al mercado canadiense libre de aranceles una vez que el acuerdo entre en vigor, beneficiando a más de 600 productos nacionales.