Un minuto de silencio en zona de desastre en Venezuela, un mes después de los terremotos.

Los habitantes de la zona cero de Venezuela cumplieron un minuto de silencio en el primer mes del terremoto.

Decenas de personas realizaron un minuto de silencio por los fallecidos de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que ya suman casi 5 400, en las ruinas de un complejo de vivienda social que se desplomó en La Guaira, constataron periodistas de AFP.

En la llamada zona cero del sector Caraballeda en La Guaira, estado vecino de Caracas que quedó devastado por los sismos, se detuvieron las labores de rescate de cuerpos y de remoción de escombros para dar inicio a un homenaje a las víctimas.

A las 18H04 locales (22H04 GMT), la hora exacta de la catástrofe, las personas reunidas guardaron un minuto de silencio.

Ceremonias similares se realizaron además en plazas públicas de la capital, en medio de un llamado en redes sociales para sumarse a este homenaje.

Frente a los escombros de los edificios de vivienda social conocidos como OPP, en Caraballeda, decenas de personas se pararon frente a un altar de flores y recuerdos de estos edificios y aprendieron velas.

Una misa en honor a las víctimas del terremoto

El ruido de las máquinas, el golpe de los martillos y de los taladros dieron paso a las oraciones de una mujer con un rosario en mano "por el descanso eterno" de los fallecidos.

La liturgia se realizó cerca de un altar con juguetes y peluches, muchos de ellos encontrados entre los escombros. La comunidad ha ido ampliando estos altares frente a una montaña de placas de cemento, fierros retorcidos y toneladas de piedras, las ruinas de lo que fueron torres de hasta 12 pisos.

"Dale Señor el descanso eterno, que descanse en paz. Amén", reza una mujer. Rescatistas de protección civil, bomberos, voluntarios y las familias de los fallecidos acompañan el rezo.

En el encuentro muchas personas se abrazan y lloran, tras un mes de desesperación y profundo dolor para muchas familias que perdieron a sus seres queridos u otras millas que se quedaron sin hogar.