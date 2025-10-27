Doctor Napoleón Salgado: el tratamiento para la obesidad está dando un giro completo

Durante las últimas dos décadas, la cirugía bariátrica ha pasado de ser un procedimiento desconocido en Ecuador a convertirse en una alternativa médica efectiva para tratar la obesidad y sus enfermedades asociadas.

Detrás de este avance se encuentra el trabajo pionero de especialistas como el doctor Napoleón León Salgado Macías, cirujano bariátrico y fundador de la Clínica Bariátrica Napoleón Salgado, quien ha dedicado su carrera a impulsar una visión integral y científica frente a este problema de salud pública.

En entrevista con Teleamazonas.com, Salgado habla del giro que ha dado la cirugía bariátrica en Ecuador y el mundo y cuáles son los tratamientos que se aplican en la actualidad.

¿Cómo se interesó usted en la cirugía bariátrica?

Mi interés por la cirugía bariátrica nace hace 20 años cuando en el Ecuador existía muy poco conocimiento con respecto a los temas de obesidad. Siempre, la obesidad ha sido un problema inherente a los problemas estéticos y ha creado muchos estigmas dentro de incluso de los tratamientos médicos. Casi siempre los tratamientos de obesidad eran dirigidos para tratar de bajar la cantidad de comida, es decir, haciendo dietas y aumentar el ejercicio físico y con eso se pensaba que se equilibraba el balance calórico y las personas tenían que bajar de peso. Pero eso no sucede. La verdad es que la única alternativa efectiva a largo plazo se demostraba que era la cirugía bariátrica.

Pero en aquella época había uno o dos cirujanos en el país que hacían cirugías bariátricas y siempre los pacientes de obesidad eran estigmatizados o relegados a tratamientos poco convencionales.

¿Cuál fue su formación inicial?

Después de cinco años de formación como cirujano, pude irme dos años más a la Universidad Católica de Chile para hacer primero un año entero de investigación alrededor de lo que es la cirugía bariátrica, la cirugía contra la obesidad y luego un año más de perfeccionamiento de técnicas de cirugías bariátricas.

Cuando regreso al Ecuador ya las cirugías bariátricas incluso se las ofrecían en algunos hospitales públicos. Pero todavía faltaba en la parte privada, un equipo multidisciplinario. Nosotros somos parte de esos equipos pioneros que ofrecen cirugías dentro de un contexto de tratamiento multidisciplinario, donde no solamente se aborda al paciente en la parte quirúrgica, sino se inicia un tratamiento nutricional con las guías adecuadas de qué tipo de alimento tiene que consumir una persona que está padeciendo este problema.

Además de esto también el apoyo deportivo, con expertos que manejen el tema de ofrecer ejercicio físico a una persona que tiene 50, 60 kilos de más, donde las lesiones eran la constante.

¿Cómo nace la clínica bariátrica del doctor Napoleón Salgado?

Nuestra clínica nace bajo esa necesidad de abordar de manera integral y conforme pasaron los años hemos logrado cambiar la vida de más de 5 000 pacientes que han confiado en nosotros, en nuestro equipo multidisciplinario, en nuestro trabajo permanente, constante, con mucho compromiso para atender las necesidades de los pacientes con obesidad.

Muchos de los pacientes vienen con problemas inherentes al azúcar en sangre, a la diabetes, presión arterial, problemas articulares, problemas respiratorios, hígado graso, vienen con múltiples medicamentos, han pasado por una lista enorme de tratamientos médicos, dietas, ejercicios. Entonces yo ya recibo un paciente agotado física, psicológica y económicamente.

Nuestra clínica tiene más de 10 años al servicio de la comunidad ecuatoriana y hemos recibido pacientes de todas las provincias. Incluso, vienen migrantes que vuelven al país para las fiestas y aprovechan para hacerse las cirugías bariátricas.

¿Los costos de las cirugías son accesibles?

Todo tratamiento tiene que ser personalizado. Entonces los tratamientos empiezan con citas nutricionales, deportivas, psicológicas, acompañamiento con medicamentos que actualmente están siendo una parte fundamental en la solución de este problema dramático de obesidad.

Todos esos tratamientos parten aproximadamente de unos 1 000 dólares en adelante. El costo va a depender mucho de la condición del paciente, de su historial médico. Tras revisarlo podemos ofrecer primero la parte endoscópica con balones, unas pelotitas que se llenan dentro del estómago y pueden producir bajas de peso entre 10 y 15 kilos. Podemos hacer incluso cirugías endoscópicas donde achicamos el tamaño gástrico sin ningún corte ni en piel ni en estómago, a estas las llamamos mangas endoscópicas. Y para aquellos pacientes que ya tienen mucha enfermedad, mucho exceso de peso, existe un abanico enorme de posibilidades quirúrgicas que pueden mejorar su calidad de vida. Principalmente hay dos técnicas: la manga gástrica y el bypass gástrico, que son técnicas que engloban la mayor cantidad de necesidades de los pacientes.

Actualmente estamos haciendo una técnica innovadora que se llama bipartición intestinal que combina las cualidades de ambas técnicas, es decir, bajan de peso sin tanta desnutrición. Entonces el paciente debe conocer y entender que padece una enfermedad y saber que hay alternativas en centros con personal capacitado que investiga a fondo la enfermedad y le puede dar una solución personalizada, para que la baja de peso sea a largo plazo, efectiva y segura.

¿Cuáles son los tratamientos para la obesidad que están en auge?

Las mangas endoscópicas están ganando bastante terreno. Es decir, el tratamiento para la obesidad está dando un giro completo. Estamos dando más medicamentos, más balones, más tratamientos endoscópicos. Estamos tratando de dejar la cirugía para aquellos pacientes que ya han intentado de todo. Así podemos de una manera más integral ofrecer tratamientos con altísimos estándares de calidad y con resultados que son adecuados, de talla mundial. La capacitación nos ha permitido a nosotros conocer desde adentro cómo es la enfermedad y qué soluciones podemos ofrecerles actualmente.

Finalmente, nosotros como cirujanos, sí tenemos claro que la cirugía sigue siendo el mejor procedimiento, el más efectivo para tratar este terrible mal a largo plazo.

Usted es uno de los cirujanos bariátricos más reconocidos del país; ¿cómo llegó hasta ese punto?

Cuando uno se traza las metas de manera importante, logra cosas importantes. Al inicio nosotros dijimos podemos formarnos como cirujanos bariátricos en el país, pero la experiencia en el Ecuador era poca. Yo decidí irme a la Universidad Católica en Chile, que era en esa época el centro de cirugías bariátricas más grandes de Latinoamérica, hacían alrededor de 7 cirugías por día, entonces mis profesores tenían muchísima experiencia. Eso a mí me llamó la atención porque las técnicas allá eran similares a las que hacíamos acá, pero eran más eficientes, se manejaba dentro de un ambiente más científico, con mayor protección para el paciente. Todos los médicos, tanto internistas, diabetólogos, nutriólogos, deportólogos, ginecólogos, tenían muchísima sintonía con el tema de la cirugía bariátrica, cosa que no sucedía acá en el Ecuador.

La visión de una medicina en otro país versus la nuestra, es la que también nos motivó para seguirnos capacitando, seguir dando conferencias, mostrando nuestra experiencia a nivel mundial. Hemos participado desde el 2019 en conferencias en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, mostrando nuestra experiencia, lo que hacemos y hemos sido reconocidos por el International Bariatric Club de Oxford como uno de los principales centros para poder hablar de cirugía bariátrica y mostrar nuestra experiencia al mundo.

¿Qué otros reconocimientos alcanzó?

Además de esto, hemos sacado ya una certificación de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica de los Estados Unidos. Esto nos da una puerta de entrada a un mundo de conocimiento importante sobre temas de vanguardia y tratamientos de primera línea en el manejo de obesidad.

Por ejemplo, actualmente la cirugía robótica está ganando muchísimo terreno para todo este tipo de procedimientos bariátricos. Es una cirugía mucho más sutil, más efectiva, segura y con recuperación más rápida. Pero todavía en el Ecuador, los problemas de esta cirugía son los costos. Se pueden duplicar los costos por el uso de la robótica en cuanto a insumos.

El doctor Napoleón Salgado ha realizado cursos internacionales para ampliar sus conocimientos y dar más calidad a sus pacientes. Cortesía.

¿Cuál de estas certificaciones fue la más difícil de obtener y qué significa para usted como médico y para sus pacientes?

Definitivamente, la de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, porque los estándares americanos son muy altos. Ahí necesitábamos recomendaciones de médicos que ya sean parte de la sociedad, es decir, que los hemos conocido durante todos estos años de trabajo en los diferentes congresos internacionales y también te piden tu récord quirúrgico.

De hecho, estamos por sacar una certificación en la subespecialidad de cirugía bariátrica. Vamos a comenzar a hacer esta certificación a partir del próximo año y esta certificación le pide a usted tener al menos 20 cirugías mensuales y más de 10 cirugías que impliquen una técnica de anastomosis intestinal. Usted tiene que ser experto en el tema para poder optar primero al examen que luego lo certifique, porque no cualquiera puede entrar a estos tipos de sociedades y certificaciones.

¿Qué le hace falta al Ecuador para avanzar en cuanto a la cirugía bariátrica?

Ecuador tiene excelentes profesionales, médicos bien capacitados. Lo que nos falta es mostrarnos al mundo, encontrar ese equilibrio entre lo que hacemos y documentar lo que hacemos para poder presentar en todos los entes científicos mundiales. En segundo lugar, nos falta la parte política donde se pueda aprobar una ley que reposa hace más de 10 años en la Asamblea Nacional contra la obesidad. Ahí se pone claramente que la obesidad es una enfermedad que tiene que ser cubierta por los seguros privados para que incremente el número de cirugías bariátricas y así una mayor cantidad de la población pueda recuperar su salud quitando la obesidad encima.

Nos falta también un montón de comunicación entre nosotros los colegas, impartir este conocimiento, decir que la cirugía bariátrica es segura, efectiva y que debe estar dentro del algoritmo de tratamiento de la baja de peso para las personas que acuden a cualquier médico.