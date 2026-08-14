Paradais es reconocida por quinta vez como la mejor agencia del Ecuador

Paradais fue reconocida como la mejor agencia del país por quinta vez.

Paradais TBWA volvió a posicionarse como la agencia publicitaria más destacada de Ecuador. Por quinto año consecutivo, la firma encabeza el ranking Crema 2025.

Ese ranking evalúa el desempeño creativo de agencias iberoamericanas a partir de sus resultados en festivales internacionales, regionales y locales.

La agencia Paradais alcanzó 1 125 puntos durante el año, más del doble de la puntuación obtenida por la segunda agencia ecuatoriana en el listado. Esta diferencia representa la mayor ventaja registrada en el ranking nacional.

Campañas que impulsaron el liderazgo

El resultado responde al desempeño de varias campañas desarrolladas durante el último año. Entre las piezas reconocidas figuran 'Report this ad', para Veris; 'Unlucky mentions', para Cris-Sal; 'Digna de cachetito', para McDonald’s; y 'Lag or bad', para Xtrim.

Las propuestas premiadas abarcan sectores como salud, gaming y retail, con conceptos que buscan desarrollar soluciones creativas a partir de situaciones cotidianas y poco exploradas.

Este nuevo reconocimiento se suma a los premios obtenidos por Paradais en algunos de los principales escenarios de la industria publicitaria, entre ellos Cannes Lions, One Show, D&AD y Clio Awards.

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La agencia también marcó un precedente para la publicidad ecuatoriana al convertirse en la primera agencia del país en obtener un Gran Effie Latam y un Gran Effie Global Best of the Best.

Con el resultado del ranking Crema 2025, Paradais suma cinco años consecutivos como líder de la clasificación ecuatoriana. La agencia ya había obtenido el primer lugar en 2021, 2022, 2023 y 2024.

“Quedar primeros una vez es suerte; quedar primeros cinco años seguidos es una forma de trabajar. No competimos contra el ranking, sino contra hacer mejores ideas que el año anterior”, señalaron José Serrano y José Reinoso, directores creativos ejecutivos de Paradais.