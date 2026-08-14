Día contra la Violencia Sexual en las Aulas en Ecuador: La memoria del caso Paola Guzmán.

Un llamado a la prevención y a la no impunidad. Este 14 de agosto se conmemora el Día Oficial contra la Violencia Sexual en las Aulas en Ecuador.

Se trata de una fecha enfocada en recordar, prevenir y actuar ante este delito en los entornos educativos.

A propósito de la jornada, la Fiscalía General del Estado (FGE) reafirmó su actuar con debida diligencia para investigar estos hechos, proteger a las víctimas y erradicar la impunidad.

Día contra la Violencia Sexual en las Aulas en Ecuador: La memoria del caso Paola Guzmán. Foto: Pexels

La memoria de Paola Guzmán Albarracín

La conmemoración de esta fecha se mantiene en memoria de Paola Guzmán Albarracín.

Su caso marcó un hito judicial en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado ecuatoriano por no proteger los derechos de Paola.

El tribunal internacional determinó que el Estado incumplió su deber de garantizar recursos judiciales efectivos.

También debe actuar con una debida diligencia reforzada frente a la violencia contra las mujeres.

¿Qué lecciones dejó la sentencia internacional?

El análisis del caso reveló fallas institucionales históricas durante el proceso de acceso a la justicia:

Conocimiento oportuno:



Aunque el Estado conoció los hechos a tiempo y la familia participó en la investigación, no se actuó con la debida diligencia.

Aunque el Estado conoció los hechos a tiempo y la familia participó en la investigación, no se actuó con la debida diligencia. Limitación a la justicia:

Las demoras injustificadas en los trámites judiciales limitaron el acceso efectivo a la tutela de derechos.

Acciones que debe asumir la Fiscalía

Ante los precedentes fijados por la Corte IDH, la FGE detalló los ejes de actuación con los que busca atender las denuncias por violencia sexual en las aulas: