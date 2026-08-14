Familia de Lizeth Bunshi dice que abogado de Cristian V. habría sido vinculado al caso Restrepo

Documental 'Con mi corazón en Yambo' y Cortesía

Familia de Lizeth Bunshi dice que abogado del sospechoso habría sido vinculado al caso Restrepo.

Los familiares de Lizeth Bunshi , joven reportada como desaparecida desde el pasado 19 de julio de 2026, expresaron serias inquietudes en torno al perfil de la defensa técnica de Cristian V., único procesado en este caso.

En declaraciones para Teleamazonas.com , la familia indicó que el abogado Edgar Hipólito Fraga Narváez estuvo, presuntamente, involucrado en las investigaciones por la desaparición de los hermanos Restrepo Arismendi.

Las sospechas de la familia Bunshi

"Y no como abogado, sino que fue acusado directamente en la desaparición". Familiares de Lizeth al referirse a Fraga

De acuerdo con los allegados, tras revisar una versión que reposa en el expediente del caso Restrepo, al jurista se le atribuye haber dicho en su momento: "se le fue la mano".

Lizeth Bunshi Muñoz desapareció en el sector del río Machángara Composición TA

Ante estos hallazgos, la familia cuestionó de forma contundente que ejerció la defensa del sospechoso.

"Cristian manifestó que tenía familiares expolicías… ¿Es él uno de ellos?. Si ya estuvo involucrado en un caso así y salió impune, ¿qué podemos esperar del caso de Lizeth? ¿También se les fue la mano con ella?". Familiares de Lizeth al referirse sobre Fraga

El reclamo de Jorge Bunshi, hermano de la víctima

Jorge Bunshi, hermano de Lizeth, ratificó que han recibido alertas anónimas y de amistades cercanas pidiéndoles que mantengan la precaución.

"Nos dicen que nos cuidemos, porque el abogado Fraga, defensor de Cristian Villavicencio, es exintegrante del SIC y estuvo involucrado directamente en la desaparición de los hermanos Restrepo" Jorge Bunshi, hermano de Lizeth

Pedro Restrepo luchó incansablemente para alcanzar verdad y justicia por sus hijos. Fotos del documental 'Con mi corazón en Yambo'

El hermano de la víctima cuestionó además la trayectoria del defensor:

"Luego se hizo juez y ahora otra vez vuelve a ser abogado. ¿Contra qué tipo de gente nos estamos metiendo?. ¿Acaso finge hacer lo mismo con mi hermana? En las cuatro horas que Cristian Villavicencio sale de la quebrada, ¿pretende desaparecer el cuerpo de mi hermana como hicieron con los hermanos Restrepo?". Jorge Bunshi, hermano de Lizeth

La familia Restrepo recibió llamadas telefónicas anónimas que les dijeron que los jóvenes se encontraban en el Centro de Detención Provisional. Imágenes del documental 'Con mi corazón en Yambo'

Confirmación de la defensa

Las aseveraciones de los familiares fueron respaldadas por el abogado Freddy Ron, defensa técnica de la familia Bunshi.

Asimismo, fueron contrastadas en los registros que reposan en el portal oficial de la Fiscalía General del Estado.

Confirmación de María Fernanda Restrepo

Por su parte, Teleamazonas.com conversó con María Fernanda Restrepo Arismendi, quien desde el exterior confirmó que Fraga figuraba entre los exagentes investigados por la desaparición de sus hermanos.

"Tanto este Fraga Medrano como otros, son policías que los han involucrado, pero no han sido sentenciados. Pero sí, este es abogado, fue juez y es uno de los grandes sospechosos que estuvo involucrado, pero jamás se ha llegado a nada con él. A través de hacerse abogados, van entendiendo y aprendiendo las artimañas de la justicia para deshacerse o desprenderse de ella" María Fernanda Restrepo.

Durante más de tres décadas la familia de los hermanos Restrepo exigieron justicia y respuestas Internte y redes sociales

Testimonios y la búsqueda

Sobre el avance judicial, Jorge Bunshi detalló que este 14 de agosto de 2026 se recibieron versiones clave dentro del proceso.

"Hoy rindieron la versión anticipada los testigos y prácticamente estaban sobrios totalmente; ratificaron lo que siempre dijeron: ese Cristian Villavicencio la golpeó, la jaló hacia adentro, la mató y la lanzó al río. Todo se ratificó". Jorge Bunshi, hermano de Lizeth Bunshi.

Transcurridos 26 días desde la desaparición de Lizeth , las labores de campo continúan.

Los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi tenían 14 y 17 años de edad cuando desaparecieron Internet

Tras un operativo en el que participó cerca de 100 efectivos de Bomberos, Policía Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en el sector de Cumnadá.

Los equipos de rescate se trasladaron a otros puntos estratégicos para continuar con la búsqueda.