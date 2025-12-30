Tendencias clave que marcarán el rumbo de la empleabilidad del mundo en 2026

El mercado laboral despide un año de transformaciones profundas. Lo que en 2024 eran tendencias emergentes, en 2025 son realidades que dictan la supervivencia de las empresas.

UBITS, el hub de aprendizaje online líder en la región, analiza cómo la capacitación corporativa ha evolucionado hacia un modelo de precisión impulsado por la IA y qué esperar para el próximo ciclo.

Si el 2024 fue el año de la transición, el 2025 ha consolidado el modelo híbrido. Datos de UBITS revelan que este año el 90% de las empresas mantuvo un esquema de entrenamiento mixto.

Sin embargo, la balanza se inclinó drásticamente hacia lo digital con el 80% de la carga académica se realizó de forma online, permitiendo a los colaboradores aprender a su propio ritmo sin sacrificar la operatividad.

Tendencias de la empleabilidad en 2026

Perfiles Multidiversos

En 2025 se rompió el mito de la hiperespecialización. Las empresas hoy buscan perfiles "T-Shaped": expertos en su área pero con conocimientos transversales. Buscando trabajadores que sean diversifiquen sus competencias para ser más estratégicos.

La IA pasa de herramienta a tutor personal

La inteligencia artificial dejó de ser una novedad para convertirse en el tutor de cada empleado. El Los líderes del futuro tendrán que elevar sus capacidades tecnológicas para gestionar equipos que ya operan con tecnologías de frontera.

Medición del ROI

En este cierre de 2025 las empresas ya no miden la capacitación por "asistencia". Ahora, la métrica clave es el Retorno de Inversión (ROI). Los empresarios exigen ver cómo el entrenamiento se traduce en mejores ventas, menos errores técnicos o mayor retención de talento.

Liderazgo en tiempos de incertidumbre

La habilidad más demandada en 2025 ha sido la gestión de la ambigüedad. UBITS ha visto un incremento del 70% en la demanda de contenidos socioemocionales para líderes, enfocados en la toma de decisiones bajo presión.

Las cifras del Foro Económico Mundial (WEF) para este 2025 se han cumplido: el 50% de los empleados ha necesitado re-capacitarse debido a la velocidad de la automatización. Por esta Razón UBITS ofrece las soluciones más simples y ágiles del mercado en cuanto a capacitación y atracción de talentos.