Termina plazo para que aseguradora del Metro de Quito presente resolución por afectaciones en Solanda

Aseguradora se queda sin tiempo para presentar la resolución por las afectaciones a las viviendas de Solanda. La empresa Metro de Quito presentó hace 30 días el informe que establece el nivel de responsabilidad por la construcción del subterráneo.

La veeduría del Metro pide que los informes de responsabilidad y la resolución de la aseguradora se hagan públicas. Dario Paladines, veedor, explica que eso permitirá «determinar, de ser el caso, responsabilidades civiles, penales o administrativas».

Pero algo más preocupa. Mesías Dávila, veedor y experto en seguros, añade que «todo siniestro prescribe en dos años». Ahora teme que el caso prescriba y no exista una respuesta.

Para el veedor Fernando Sancho, la consultoría que contrató el Metro podría ser un delito de peculado. «El funcionario que contrató eso debe ser glosado«, advirtió.

«Yo me aseguro y le digo a la aseguradora no me pagues, déjame ver si en realidad me debes pagar o no», expuso Sancho. Lo que correspondía, según dijo, era que se entregue el seguro y se ejecute la póliza.

En el peor de los casos,era la aseguradora la que debía contratar una consultoría. Lo que para Edison Yánez, exgerente del Metro, esto sucede porque «había el empeño de que Quito gaste más dinero en estudios para demostrar quién tiene culpabilidad«.

La consultoría fue contratada en enero de 2023 y la empresa tardó un año en entregar el informe. Mientras tanto, el alcalde Pabel Muñoz reconoció que, al menos, 300 casas se hundieron por la construcción del Metro.

Ahora corresponde esperar que la aseguradora entregue la resolución. Si eso no ocurre, Muñoz adelantó que acudirá a las instancias jurídicas correspondientes.

