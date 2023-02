Póker de Cristiano Ronaldo lo coloca como máximo goleador de clubes

En su tercer encuentro oficial con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo explotó y anotó los cuatro goles de su equipo en el duelo frente el Al Wehda (0-4), de la decimoséptima jornada de la Liga de Arabia Saudí.

El astro portugués solo había conseguido un gol desde su llegada al fútbol saudí. Fue contra el Al Fateh hace una semana en un encuentro que terminó con empate a dos tantos.

Cristiano Ronaldo, que debutó el pasado 22 de enero, no logró ver puerta ni ante el Al Ettifaq, al que su equipo venció por 1-0, ni en la Superliga saudí que ganó el Al Ittihad por 3-1.

Pero a la tercera fue la vencida y se desató en el choque contra el Al Wehda para recuperar el liderato de la competición.

Abrió el marcador del encuentro disputado en el King Abdul Aziz Stadium de Mecca en el minuto 21, al aprovechar un balón recibido de Abdulrahman Ghareeb. Y el segundo lo consiguió cinco minutos antes del intermedio tras un pase de Asmi Al Najei.

Cristiano amplió su cuenta con un penalti que transformó en el minuto 51. Y selló su póker diez minutos después, sellando la goleada de su equipo.

All four of Ronaldo's goals for Al Nassr today 🤩 pic.twitter.com/xqSgJ8XTSj

El triunfo supuso la vuelta a la victoria del Al Nassr que en los cuatro últimos partidos había cosechado dos empates. Con los tres puntos se sitúa en la cima de la tabla saudí gracias a la diferencia de goles, igualado con el Al Shabab que tiene un partido más.

Cristiano Ronaldo, por su parte, acumula ya cinco tantos en la competición Saudí. Muy lejos todavía de su compañero, el brasilieño Anderson Talisca que suma trece.

«¡Gran sensación de haber marcado 4 goles y haber alcanzado mi gol número 500 en la liga en una victoria muy sólida del equipo!», escribió CR7 en su cuenta de Twitter junto a cuatro fotografías.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu