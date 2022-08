Pop de Marca Sebastián Yatra

Seductor, romántico y un genio cuando se trata de crear hits. Ese es el encanto musical de Sebastian Yatra.

Sebastian Yatra es, sin duda, una de las estrellas pop más grandes de nuestro tiempo. Desde sonar en las radios y discotecas de toda Latinoamérica, pasando por estar en las portadas de revistas, hasta ser la voz que representó a Colombia en los premios Oscar… no hay duda de que este colombiano se ha convertido en una figura ineludible, en una máquina de hits que ponen a cantar y a bailar a su ritmo. “Cuando compongo una canción, intento ser objetivo y plantearme si yo la escucharía”, dijo sobre su proceso a Esquire. “Y si la respuesta es que no, no esperes que nadie más lo haga. También intento imaginarme escuchándola en una discoteca o en el carro, porque los hits son temas que no importa en qué sitio estés ni la edad que tengas: los escuchas y te llevan a un lugar mágico”.

Recorrer la carrera de un artista como él es un deleite, y si quiere darse el gusto de escuchar la mezcla de estilos y géneros que conforman sus éxitos pop, aquí le traemos una playlist de Spotify con lo mejor de Sebastián Yatra. Aquí está todo lo que hay que escuchar de la estrella colombiana: sus primeros éxitos como El psicólogo; esos temas que nos enamoran y que nos dejan con el corazón en la mano como Cristina; sus colaboraciones más sentidas como Falta amor con Ricky Martin; esos temas con los que nos seduce como Sutra…

Además, Sebastián Yatra presenta la edición deluxe de su disco Dharma: DHARMA +. Este es un álbum que, durante todo este año, ha deleitado al público con éxitos como: Tacones rojos, Amor pasajero, Dharma con Rosario Flores y Jorge Celedón, Melancólicos anónimos, Regresé junto a Justin Quiles & L-Gente, Las dudas junto a Aitana, Quererte bonito con Elena Rose, entre muchos otros éxitos del artista. En esta ocasión Yatra trae la edición especial del disco con 21 track, destacando como nuevos Tacones rojos con John Legend, TV su actual segundo single promocional, Contigo junto al talento de Pablo López, y presenta el remix de DJ Tiesto del hit Tacones rojos, que sin duda alguna pondrá a bailar todo este verano.

Dele PLAY a nuestra lista de reproducción y piérdase en el inmenso mundo que es la música de Sebastian Yatra.

SPOTIFY: Pop de Marca Sebastián Yatra

DEEZER: Pop de Marca Sebastián Yatra

