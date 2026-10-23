Fernando Muslera figura en la Copa 2026: Así fue la hazaña de Estudiantes ante Flamengo

El portero uruguayo de Estudiantes #16 Fernando Muslera detiene el tiro penal del mediocampista italiano de Flamengo #21 Jorginho durante la semifinal de la Copa Libertadores

Fernando Muslera escribió una de las páginas más gloriosas de la Conmebol Libertadores 2026 al convertirse en la figura absoluta de Estudiantes de La Plata en las semifinales ante Flamengo.

El experimentado portero uruguayo fue el pilar fundamental para que el conjunto argentino mantuviera la compostura y resistiera los embates del equipo carioca en un abarrotado estadio Maracaná.

La gesta del cuadro 'Pincha' tomó tintes de dramatismo tras el empate sin goles en el partido de ida en La Plata.

🦁🔥 ¡Buen día, @EdelpOficial! Muslera para vos, para él, para todos los pincharratas. https://t.co/gje6VfIplx — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

Durante la revancha en Río de Janeiro, Estudiantes debió afrontar más de 40 minutos con un hombre menos debido a la expulsión del mediocampista Baltasar Rodríguez a los 50 minutos del compromiso, lo que volcó por completo el trámite a favor del dueño de casa.

Ante la presión asfixiante de Flamengo, Muslera emergió como una muralla inquebrantable bajo los tres palos.

El guardameta charrúa intervino con solvencia ante los remates de media y corta distancia de la ofensiva brasileña, enviando el encuentro a la definición desde el punto de penal tras sostener el 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

En la tanda decisiva, el golero uruguayo firmó una actuación memorable que pasará al recuerdo del torneo continental.

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Leyendo a la perfección las intenciones de los cobradores, Muslera se lanzó de manera acertada hacia su costado derecho en tres ocasiones consecutivas para detener los disparos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

Las anotaciones de José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios desde los doce pasos sellaron el 3-2 definitivo a favor de la escuadra dirigida por Eduardo Domínguez. Con esta épica victoria en suelo brasileño, Estudiantes de La Plata aseguró su regreso a la gran final de la Copa Libertadores tras 17 años de espera.

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Ahora, el conjunto argentino enfoca su mirada en el partido decisivo por la gloria eterna, donde se medirá ante Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, en un escenario ideal para que Fernando Muslera vuelva a ser protagonista en su país natal.