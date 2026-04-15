Fecha, hora y dónde ver el estreno de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

¿Estás listo para jugar, aprender y divertirte? Este miércoles 15 de abril del 2026 no te puedes perder el estreno de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva. La cita es a las 21:00 por Teleamazonas. Un programa que promete muchas sorpresas y diversión.

Bajo la conducción del presentador guayaquileño Víctor Arauz, esta tempora contará con la participación de deportistas, músicos, artistas, creadores de contenido y mucho más.

La dinámica ya es conocida y el objetivo es avanzar lo más lejos posible, quien no responde cae. Pero ya sabemos que al siguiente día tiene una nueva oportunidad para seguir jugando.

En cada ciclo juegan nueve participantes, uno se ubica en el centro y los demás a su alrededor. Quien está en medio elige con quién jugar cada duelo, ser líder no le garantiza llegar al final porque todo puede pasar.

El ganador de la temporada anterior se llevó USD 18 841, dinero que se acumuló de todos los ciclos jugados. ¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada?

Descúbrelo en ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.