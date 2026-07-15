Nuestro Mundial al Día: Messi guía la remontada y Argentina jugará otra final mundialista

Lionel Messi lidera el festejo argentino tras clasificar a la final del Mundial

Argentina reaccionó tras el gol de Inglaterra y terminó imponiéndose con una remontada que la coloca nuevamente en una final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi lideró la respuesta albiceleste con una actuación determinante en la construcción del juego y en los dos tantos que sellaron la clasificación.

El empate llegó gracias a Enzo Fernández, quien aprovechó un pase del capitán argentino para vencer al arquero Jordan Pickford con un remate cruzado.

Minutos después, Lautaro Martínez apareció en el área para conectar de cabeza un centro de Messi y firmar el 2-1 definitivo.

Tras el encuentro, el seleccionador Lionel Scaloni destacó el carácter de sus jugadores y aseguró que el equipo nunca perdió la confianza, incluso cuando estaba abajo en el marcador.

El técnico también señaló que, sin importar el rival, la final será un desafío de máxima exigencia.

Scaloni evitó mostrar preferencias entre España y Francia antes de conocer al otro finalista y recordó que cualquiera de las dos selecciones representaría un reto de primer nivel para la Albiceleste.

Las figuras que definieron la clasificación de Argentina a la final

La remontada argentina también tuvo nombres propios. Aunque Lionel Messi volvió a ser elegido como el jugador del partido gracias a sus dos asistencias.

El rendimiento colectivo fue determinante para que la Albiceleste revirtiera el marcador frente a Inglaterra.

En el segundo tiempo, Enzo Fernández tomó el control del mediocampo y marcó el gol del empate con un potente remate cruzado.

El volante del Chelsea fue uno de los jugadores más influyentes en la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En defensa, Cristian "Cuti" Romero volvió a destacar con una actuación sólida para contener los ataques ingleses, especialmente en los minutos finales, cuando Inglaterra apostó por el juego aéreo en busca del empate.

Tras el encuentro, Scaloni reconoció el carácter de su plantel y aseguró que sus futbolistas "no dejan de sorprender"

Lautaro Martínez, visiblemente emocionado, dedicó la clasificación a su familia y recordó el esfuerzo que hizo su padre para apoyar su carrera desde niño.

Conseguir una entrada, una misión casi imposible

Desarrolla los testimonios sobre los precios de las entradas para la final, que oscilan entre los 4.000 y 10.000 dólares en reventa, y la dificultad para conseguir boletos.