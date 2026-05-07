Samia Alava abrió la noche, pero Orlando terminó robándose el show

Samia Alava la líder de la noche en el centro de la huella alista su primer juego de la noche en ¡Ahora Caigo!

El capítulo 13 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de este jueves 7 de mayo de 2026, arrancó con la energía de la presencia especial Samia Alava, quien lideró el inicio de una noche cargada de competencia.

El primer participante en entrar en acción fue Marco Maldonado, quien comenzó con fuerza en el juego “Mira y acierta”, logrando quitarle una vida a Samia y tomando impulso en el inicio de los duelos.

Marco mantuvo el control en las primeras rondas, imponiéndose en varios enfrentamientos y sumando premios, aunque su dominio comenzaría a verse desafiado más adelante.

La competencia cambió de rumbo con la aparición de Orlando Herrera, quien logró imponerse en “Una tú, una yo” y destronar al hasta entonces líder de la noche.

Desde ese momento, Orlando encadenó victorias importantes, incluyendo su paso por la huella central, consolidando su posición.

Ya instalado, Orlando encontró rápidamente uno de los premios más esperados de la noche: los anhelados 500 dólares, aumentando considerablemente su acumulado y encendiendo al público.

Karina Arguello y otros participantes intentaron frenar su avance, pero Orlando continuó firme y alcanzó un acumulado cercano a los 960 dólares antes de las últimas rondas.

La última oportunidad de la noche estuvo en manos de Juan José Cornejo, quien disputó el “Duelo Clásico” buscando frenar a Orlando, aunque tampoco pudo conseguirlo. De esta manera, Orlando Herrera avanzó al esperado “Duelo Final” con 30 segundos y una vida disponible.

Aun así, su desempeño fue el más destacado de la noche, cerrando con 100 dólares personales y dejando el acumulado total del programa en 1 282 dólares, en un capítulo marcado por emoción, magia y constantes cambios de liderazgo.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com