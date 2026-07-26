Richard Carapaz recibe el premio al Supercombativo del Tour de Francia 2026

Richard Carapaz recibe el premio al Supercombativo del Tour de Francia.

Richard Carapaz cerró su participación en el Tour de Francia 2026 con un nuevo reconocimiento para su trayectoria.

El corredor fue distinguido, este 26 de julio, con el premio al Supercombativo, galardón que destaca al ciclista que más espectáculo, iniciativa y "espíritu de ataque" mostró a lo largo de la competencia.

La elección se definió mediante la votación conjunta del jurado de la organización y del público, que respaldó la actuación del líder del EF Education-EasyPost.

Carapaz y sus actuaciones sobresalientes

Durante la carrera, Carapaz fue protagonista de múltiples escapadas y ataques en alta montaña, consolidándose como uno de los corredores más activos.

El reconocimiento llega después de que Carapaz conquiste dos victorias de la etapa, incluida la considerada etapa reina, además de adjudicarse el maillot de lunares como Rey de la Montaña.

Orgullo del deporte ecuatoriano

Con esta distinción, el ciclista suma por segunda ocasión en su carrera el premio al Supercombativo, un logro que reafirma su reputación como uno de los ciclistas más ofensivos y combativos del circuito internacional.

A sus 33 años, la "Locomotora del Carchi" continúa sumando éxitos históricos para el deporte ecuatoriano.

Su desempeño en la edición 2026 del Tour de Francia lo convirtió en uno de los protagonistas de la competencia y consolidó su lugar entre los mejores corredores de las vueltas del mundo.