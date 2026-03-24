Más presión, nuevos desafíos, nuevas caídas en la nueva temporada de ¡Ahora Caigo! Nadie se Salva

Más presión, más riesgo, más duelos que no perdonan. Se acerca la nueva temporada de ¡Ahora Caigo! en la que el concepto es una verdad absoluta: Nadie se Salva. No te lo pierdas, desde el miércoles 15 de abril del 2026, a las 21:00, por Teleamazonas.

El espectador ya sabe la dinámica y lo que está en juego, ahora quiere ver quién caerá, porque esta nueva temporada llega más grande, más intensa y más ambiciosa.

Teleamazonas publicó el primer promo de la tercera temporada de ¡Ahora Caigo! Nadie se Salva, en el que aparecen algunos rostros de famosos como:

Michael Steven - creador de contenido

Renata Salem - presentadora de Teleamazonas

Jacqueline Factos - karateka ecuatoriana

Jaime Enrique Aymara - cantante

Eduardo Hurtado - exfutbolista ecuatoriano

El Canal de la Familia Ecuatoriana presenta este programa como un espacio de entretenimiento familiar, en el que el conocimiento es la única defensa y el error se paga con caída y cada duelo puede cambiarlo todo.

¿Quiénes serán parte del primer ciclo? ¿Cuánto dinero estará en juego? y ¿quién será el nuevo ganador? No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se Salva, en Teleamazonas y Teleamazonas.com.