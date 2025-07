1964: Mafalda llega al mundo, nace el tema 'A mi lindo Ecuador' y empieza la junta militar

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, continúa conectando generaciones con su revisión de los momentos clave de la historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15.

Ofrece un recorrido por los hitos que definieron épocas pasadas. En esta ocasión, la línea del tiempo se detiene en 1964, un año vibrante donde la cultura juvenil, la música y las luchas sociales marcaron un antes y un después.

En Ecuador, 1964 fue el primer año completo bajo el gobierno de la Junta Militar, que asumió el poder tras el golpe de 1963. Mientras tanto, en el mundo, los Rolling Stones y The Beatles dominaban la escena musical y figuras como Martin Luther King y Nelson Mandela protagonizaban la lucha por la igualdad.

También ocurrió en 1964

1. Llegó Mafalda: En 1964, Quino publicó las primeras tiras de Mafalda en Argentina. Esta niña curiosa y crítica se convirtió en un ícono cultural de América Latina, abordando con humor temas sociales y políticos que resonaron en toda la región.

2. Primer año con la Junta Militar en Ecuador: Tras el golpe de 1963, la junta militar, liderada por Ramón Castro Jijón, consolidó su poder en 1964. Su gobierno buscó estabilizar el país, pero enfrentó críticas por restricciones a las libertades y tensiones sociales, marcando un periodo de incertidumbre.

3. Movimiento rebelde juvenil de los 60: La contracultura juvenil comenzó a definirse en 1964, con jóvenes abrazando el rock y cuestionando normas tradicionales. Esta ola cultural, liderada por íconos como los Beatles, influyó en actitudes y estilos.

4. Nace la canción "A mi lindo Ecuador": En 1964, la canción patriótica se popularizó, celebrando la identidad ecuatoriana. Convertida en un himno no oficial, resonó en eventos cívicos y fortaleció el orgullo nacional.

5. Ya sonaban los Rolling Stones: Los Rolling Stones lanzaron su primer álbum en 1964, con éxitos como “It’s All Over Now”. Su estilo rebelde los consolidó como íconos del rock, marcando la escena musical liderada The Beatles.

6. Lucha contra el racismo y Ley de Derechos Civiles en EE. UU.: En 1964, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos alcanzó un hito con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en julio, que prohibió la discriminación racial. Este avance inspiró movimientos por la igualdad en todo el mundo.

7. Martin Luther King gana el Premio Nobel: En octubre de 1964, Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo no violento en la lucha contra la segregación racial, consolidando su legado global.

8. Mandela condenado a cadena perpetua: En junio de 1964, Nelson Mandela fue sentenciado a cadena perpetua en Sudáfrica por su lucha contra el apartheid. Su encarcelamiento lo convirtió en un símbolo mundial de resistencia.