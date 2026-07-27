La batalla electoral antes de la campaña se analiza en De Lunes a Lunes

A cuatro meses de las elecciones, la disputa política ya no se centra únicamente en los candidatos. La pregunta es otra: ¿quién está decidiendo quién puede competir? Expertos lo debaten en De Lunes a Lunes este 27 de julio de 2026.

En pocas semanas, el escenario electoral cambió. El Consejo Nacional Electoral tiene una nueva presidencia, el Consejo de Participación reactivó la renovación de los vocales del organismo electoral y las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral ya tienen efectos políticos.

Para algunos, las instituciones finalmente están haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el sistema electoral. Para otros, las reglas del juego están cambiando antes del inicio oficial de la campaña.

Esta noche, en De Lunes a Lunes, se analizará el papel de las instituciones que pueden definir no solo cómo se vota, sino también quiénes llegan a la papeleta electoral.

Para este análisis nos acompañan Carlos De Tomaso, Juan Carlos Holguín, Pedro Donoso, Alejandro Zavala y Andrés Rodríguez Estrada.