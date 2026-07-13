¿Es el Mundial más político de la historia?; expertos lo analizan en De Lunes a Lunes

Andrea Bernal durante en el programa De Lunea a Lunes de este 13 de julio de 2026.

Mientras el Mundial de Fútbol aún no termina, una pregunta empieza a instalarse en el debate internacional: ¿se está disputando el Mundial más político de la historia? Ese es ek tema que se analiza este 13 de julio de 2026 en el programa De Lunes a Lunes, en Teleamazonas.

El espacio pondrá sobre la mesa una serie de hechos que han marcado esta edición del torneo y que han generado cuestionamientos sobre el papel de la FIFA y la creciente influencia de factores políticos, diplomáticos y económicos en el fútbol.

El programa contará con la participación de Juan Carlos Holguín, César Febres-Cordero, Nathaly Pernett y Francisco Borja, quienes analizarán cómo el deporte más popular del planeta se ha convertido, además de un espectáculo deportivo, en un escenario de influencia política, diplomática y económica.