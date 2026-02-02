Diego Molano: 'Las redes sociales se convirtieron en el epicentro del reclutamiento'

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, participó en el programa de Lunes a Lunes este 2 de febrero del 2026 e hizo varias reflexiones sobre el problema del reclutamiento de jóvenes por parte de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Hizo referencia a un estudio realizado en 10 provincias de Ecuador sobre esta problemática.

Habló acerca de un estudio realizado en el país. "El estudio encuentra en uno de sus principales hallazgos que estos grupos criminales organizados han desarrollado un esquema para utilizar a los jóvenes casi que como un recurso humano desechable", reflexionó.

Luego dijo: "Ellos utilizan, instrumentalizan, reclutan de forma permanente, a través de estrategias. Tienen reclutadores. Lo hacen alrededor de los colegios, lo hacen en los barrios, controlan los barrios para reclutar de forma permanente y lo reemplace pasan fácilmente", manifestó.

Profundizó en la problemática. "Lo primero que hay que señalar es que, por supuesto, todos los jóvenes y niños de Ecuador son víctimas, porque son reclutados, pero en muchos casos son usados e instrumentalizados a través del dinero, a través de los favores".

El experto fue más allá para tratar de encontrar el origen del problema. "Hay un quiebre hace cinco años, cuando se disparan las tasas de homicidio, y hay un crecimiento desmesurado de estos grupos organizados, que se transformaron. De hecho, el estudio señala un quiebre fundamental y tal vez es un fenómeno nuevo.

Recordó un antecedente. "Las pequeñas pandillas que habían por todo el Ecuador en la época crítica de la emigración, cuando salieron muchos padres y familias hacia Europa y hacia Estados Unidos, a España, esos jóvenes fueron formados por sus abuelos. Ahí comenzó un proceso de deterioro de estas pandillas y los grupos criminales se aprovecharon de ellas y hubo cambió una cultura", señaló.