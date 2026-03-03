Ecuador abrió el debate con una propuesta de reforma laboral, un análisis en De Lunes a Lunes

El Ministerio del Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2026-046, mediante el cual se regula el procedimiento de autorización de turnos u horarios especiales de trabajo, así como la distribución de la jornada laboral semanal. Esto abrió un debate y fue materia de análisis en De Lunes a Lunes este 2 de marzo.

Fernando Heinert, experto en derecho laboral, fue uno de los panelistas que empezó analizando el tema junto a Andrea Bernal. "Está claro de que existe una Ley Orgánica de Promoción de Trabajo Juvenil y en el Código está la opción de trabajar 10 horas y dar un día de descanso en lugar de pagar sobretiempo", dijo.

Andrés Rodríguez, experto económico, expuso que el mercado laboral está estancado. "El problema es que tenemos un Código de Trabajo que es obsoleto y no sectorizado. El problema es que no existen los nuevos mecanismos de contratación por sector y adicionalmente que se adapten al tema de las nuevas dinámicas que está pidiendo el sector empresarial", dijo.

Añadió algo más: "es necesario comenzar a trabajar a nivel sectorial la norma porque no se mueve el empleo y el principal problema por el que el Estado está preocupado es el empleo joven. Dentro de la ocupación plena de los que tienen empleo adecuado, apenas el 50% están por sobre los 30 años y sólo el 24% están en el empleo joven. Por tanto es un problema que hay que trabajarlo", añadió.