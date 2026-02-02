El problema del reclutamiento de menores por los GDO analizado en De Lunes a Lunes

El reclutamiento en aumento: niños y jóvenes en la mira del crimen organizado.Un problema y una realidad que golpea a Ecuador. También este lunes 2 de febrero en agenda: El ICE toca la puerta: crece el temor entre familias ecuatorianas en EE.UU. ¿Menos recursos para los GADs?: recortes que impactan servicios y seguridad local. Agenda completa en el inicio del nuevo mes, el segundo del 2026.

Tres realidades incómodas y problema sobre la mesa. Un solo espacio para entenderlas con contexto y análisis, dirigido por Andrea Bernal Garzon. Los invitados: Juan Carlos Holguín, ex canciller de Ecuador,

Carlos de Tomaso, constitucionalista y docente, reflexionó en este espacio y comenzó explicando que "la mitad de la de la ruta del reclutamiento está en los colegios. Dentro del colegio, los profesores lo saben, las autoridades lo saben, no se ofrece ningún tipo de actividad, uniendo lo que tú decías del fútbol y uniendo lo que no se le ofrece otro tipo de vida", dijo.

Y luego agregó: "el entorno del colegio, adentro, fuera del colegio que no se le ofrece nada, lleva ese reclutamiento que viene endiosado por bandas, por los tatuajes de esas bandas, sin que nadie esté mirando ni aconsejando. Y las experiencias que se han dado en otros países es que hay que empezar desde ahí", manifestó.