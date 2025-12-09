Ecuador registra un incremento del 33% de homicidios entre enero y octubre del 2025

De enero a octubre del 2025 en Ecuador se reporta un aumento del 33% de homicidios a escala nacional en comparación del mismo periodo de tiempo del 2024. Las zonas más violentas se ubican en la Costa.

Según la investigación de Andrés Salazar, periodista del portal Primicias, en 10 meses del 2025 se han reportado 7 553 muertes violentas. Mientras que el año anterior se registraron 5 685 y en 2023 la cifra fue de 6 726.

Las ciudades con más homicidios se ubican en la Costa ecuatoriana, donde se encuentran los puertos y la mayor disputa de poder del crimen organizado. La lista la encabeza Manta (330), Portoviejo (293), Guayaquil (2 129), Durán (462) y Machala (276).

En el análisis de los homicidios por cada 10 000 habitantes se determinó que los cantones pequeños son los más violentos porque están siendo usados como centro de acopio de sustancia ilícitas o armamentos para los grupos de delincuencia organizada.

En esta lista se encuentra:

Puebloviejo - Los Ríos (315)

- Los Ríos (315) Quinsaloma - Los Ríos (176)

- Los Ríos (176) Balao - Guayas (175)

- Guayas (175) La Troncal - Cañar (94)

- Cañar (94) El Empalme - Guayas (75)

"Los grupos de crimen organizado están tomando estos espacios porque es más difícil la vigilancia y tener más control de estos lugares. Además tienen mayores vías de acceso", detalla Andrés Salazar.

Para Luis Córdova, investigador del Observatorio de Conflictos, señala que es necesario desnarcotizar la percepción de la violencia criminal porque, según datos oficiales, solo 3 de cada 10 homicidios tienen relación directa a drogas.

El experto asegura que la violencia en Ecuador se debe a tres razones: un expansivo mercado de armas, una impunidad por fallos del sistema de justicia y la problemática social, como la falta de empleo.

En este último aspecto coincide Andrés Rodríguez Estrada, analista económico. él señala que las autoridades deben centrar las acciones contra la violencia en el desarrollo de cada provincia.

La abogada Nathaly Pernett recalca que para enfrentar la ola de violencia es necesario hablar de seguridad jurídica y respeto de las leyes que tenemos. Para ello, considera que se debe analizar profundamente la propuesta de ADN para modificar los derechos de las personas privadas de libertad.

En el tema regional, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y candidato presidencial de Colombia, señala que Ecuador está siendo perjudicado por la expansión de grupos criminales en ese país.

"En el gobierno de Gustavo Petro hay una expansión de los grupos criminales. Se sienten cómodos y esto perjudica a países como Ecuador". Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia.

Como parte de su expriencia recomienda a las autoridades que el trabajo es incomodar la logística y el territorio donde operan los grupos criminales, pero también proteger a los ciudadanos con un despliegue importante de seguridad.