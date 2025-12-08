Esto se sabe de la nueva masacre en la cárcel de Machala; hay 13 reos fallecidos por asfixia

Militares y Policías se desplegaron en los exteriores de la cárcel de Machala, en El Oro.

La cárcel de Machala, en El Oro, volvió a ser escenario de un hecho violento en Ecuador. El hallazgo de 13 reos sin vida se registró el domingo 7 de diciembre en un incidente que aún está en etapa de investigación. El Gobierno activó un operativo de seguridad para retormar el control.

Según la Policía, el hallazgo ocurrió en la primera planta del pabellón principal del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Machala. De acuerdo a la versión policial, los fallecidos tenían entre 19 y 31 años. Criminalística de la Policía trabajaba en el lugar en el levantamiento de datos.

Las alertas se activaron antes de las 16:00. Una explosión a un perímetro de 70 metros de la cárcel activó a todas las unidades policiales. Aún no se ha detallado, pero en el lugar se habrían registrado dos explosiones, pero todavía se trabaja en la recopilación de los videos de la zona.

Cuando ocurrieron las detonaciones, la Policía desplegó el personal al lugar. Allí se presume que ocurrió el ataque en uno de los pabellones. Cuando militares y policías retornaron al centro carcelario recibieron la alerta del ataque.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no ha dado más detalles de los hechos. Según fuentes policiales, la asfixia de los reos habría ocurrido con fundas plásticas.

Los familiares de los reos se agolparon en los exteriores de la cárcel buscando información. El hecho ocurre tres semanas después de que en noviembre pasado, 32 reos aparecieron muertos en sus celdas, asfixiados. Cuatro de ellos fallecieron en un incidente horas antes del hallazgo. Posteriormente, las autoridades iniciaron con el traslado de presos a cárceles como la de Guayaquil.