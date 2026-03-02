Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Estados Unidos e Israel vs. Irán en un análisis en la agenda de Lunes a Lunes

César Febres-Cordero, analista; Esteban Santos, internacionalista; Andrés Rodríguez, analista; y Fernando Yépez, exvicecanciller.

Teleamazonas.com

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

02 mar 2026 - 21:36

Estados Unidos e Israel vs. Irán fue el tema de análisis en el programa de Lunes a Lunes este 2 de marzo.  El tema fue analizado con la participación de César Febres-Cordero, analista político; Esteban Santos, internacionalista; Andrés Rodríguez, analista económico; y Fernando Yépez, exvicecanciller. 

“Aquí hay un plan sistemático de Estados Unidos, es un plan de dominación total. De eliminar todo Gobierno que no se a fin, la ley del más fuerte. Totalmente, es lo que ha pasado. Simplemente la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y la comunidad internacional”, manifestó Yépez. 

