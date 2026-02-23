Anabel Hernández: "militares, políticos fueron sobornados para que Ecuador sea bodega de cocaína"

Anabel Hernández, periodista mexicana, fue una de las invitadad en el programa de Lunes a Lunes para hablar de la situación de México y todo lo que está pasando, tras el falleciiento de "El Mencho".

“He hablado, he hablado, incluso me encuentro en este momento haciendo una investigación periodística desde hace ya algunos años, tres años, para publicar mi nuevo libro, donde he hecho una revisión muy profunda, no solo de lo que ocurre en México, sino lo que ocurre en América Latina", dijo Hernández.

Contó parte de sus investigaciones: "tengo testimonios de narcotraficantes mexicanos importantes, inéditas, que ha hablado con ellos cara a cara, donde todo lo que es Ecuador y muchos otros países, los gobiernos han sido penetrados. Así que va un poco más allá de la negligencia, sino una dosis de complicidad".

Al ser consultada por Andrea Bernal sobre el impacto en Ecuador, volvió a ser muy específica. "Testimonios muy específicos, muy claros de cómo militares, de cómo políticos fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína, en un principio solo para el cártel de Sinaloa y después cuando el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a crecer, pues evidentemente no son tontos conocer un poco de geografía, entienden la dinámica estratégica de la ubicación de Ecuador y por eso estos conflictos que hemos tenido", dijo.